На блокпосту в Станице Луганской умер 84-летний мужчина

После перехода на подконтрольную украинскому правительству территорию Луганской области умер пожилой мужчина. Ему пытались оказать помощь представители Красного Креста.

Сегодня утром в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Право на защиту" на своей странице в Facebook.

"Пенсионеру стало плохо на пути с не подконтрольной правительству Украины территории примерно в 8.00 после того, как он пересек мост. До приезда "скорой" ему оказывали помощь представители Красного Креста, но спасти мужчину не удалось", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.