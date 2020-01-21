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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На блокпосту в Станице Луганской умер 84-летний мужчина

После перехода на подконтрольную украинскому правительству территорию Луганской области умер пожилой мужчина. Ему пытались оказать помощь представители Красного Креста.

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Пенсионер ехал на подконтрольную украинскому правительству территорию
Пенсионер ехал на подконтрольную украинскому правительству территорию
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Сегодня утром в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Право на защиту" на своей странице в Facebook.

"Пенсионеру стало плохо на пути с не подконтрольной правительству Украины территории примерно в 8.00 после того, как он пересек мост. До приезда "скорой" ему оказывали помощь представители Красного Креста, но спасти мужчину не удалось", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/right2protection/posts/2475507716098289

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: смерть, Луганская область, Станица Луганская, блокпост, пенсионеры, война на Донбассе, ОРДЛО
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