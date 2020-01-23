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Штепа заявила о намерении баллотироваться в мэры Славянска

Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которой в Украине инкриминируют посягательство на территориальную целостность и создание террористической группы, заявила, что сможет подать свою кандидатуру на пост городского головы Славянска снова.

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Штепа: Я успею, никто меня не закроет
Штепа: Я успею, никто меня не закроет
Фото: kh.suspilne.media

Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которой в Украине инкриминируют посягательство на территориальную целостность и создание террористической группы, планирует снова баллотироваться на пост городского головы. 

Об этом она заявила в эфире канала S-plus 22 января. 

"Европейский суд [по правам человека] сказал, что статья [по которой обвиняют Штепу] неконституционна, и выплатил уже [компенсацию]. Те, кто надеется, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы... Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционна", – сказала Штепа.

Она заявила, что "ведет моральный образ жизни", не пьет, не курит, не употребляет наркотиков и живет одна. "Я замужем только за Славянском", – утверждает экс-мэр Славянска.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ей объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Заседание 4 марта 2019 года не состоялось из-за госпитализации Штепы. Затем слушания переносились еще несколько раз – из-за неявки Штепы или ее защитников, а также когда судьи уходили в отпуск. 

3 июля Штепа не смогла приехать в суд, так как ее автомобиль застрял в дороге из-за пробитых колес, писало издание KHARKIV Today.

22 октября Орджоникидзевский райсуд Харькова впервые после 16 месяцев перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу Штепы.

Штепа жаловалась в Европейский суд по правам человека на затягивание судебного процесса в Украине. Решение рассматривать дело Штепы в приоритетном порядке ЕСПЧ принял в апреле 2018 года.

Заявитель требовала €8650 в качестве компенсации материального ущерба, который она понесла в виде потенциальной потери заработной платы, и €30 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Суд отклонил первое требование, но присудил €3,6 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Теги: выборы, ЕСПЧ, Славянск, Неля Штепа, суд
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