24 января на Донбассе ранение получил украинский военнослужащий – штаб ООС

24 января по состоянию на 18.00 боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

24 января на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий. Об этом в 18.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня... 24 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что позиции Вооруженных сил Украины боевики обстреливали "из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

"Также присутствовала снайперская активность", – подчеркнули в штабе операции ОС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.