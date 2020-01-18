Один украинский военный получил ранение на Донбассе – штаб ООС

С начала суток 18 января боевики из стрелкового оружия открывали огонь в сторону позиций украинских военных вблизи населенного пункта Пески, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Война в Украине началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

18 января один украинский военный получил ранение на Донбассе. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе рассказали, что с начала суток боевики из стрелкового оружия открывали огонь в сторону позиций украинских военных вблизи населенного пункта Пески.

17 января вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – добавили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.