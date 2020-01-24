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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. 11 обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

23 января на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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С начала новых суток боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Талаковки
С начала новых суток боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Талаковки
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Талаковки, Опытного, Красногоровки, Широкино, Новоселовки Второй, Авдеевки, Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле Хутора Вольный и Орехово.

С начала новых суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции украинских военных вблизи Талаковки. Потерь в рядах ООС нет. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/774294129729872

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, Авдеевка, Красногоровка, Широкино, Талаковка, Опытное, украинский военный, Орехово, Новоселовка, Водяное, обстрелы, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил
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