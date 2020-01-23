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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В прокуратурах Донецкой и Луганской областей создали спецуправления по военным преступлениям

Спецуправления прокуратур Донецкой и Луганской областей будут курировать расследование преступлений, совершенных в ходе российской агрессии против Украины.

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В Луганской и Донецкой областях созданы специальные управления по расследованию дел, которые касаются вооруженного конфликта на Донбассе
В Луганской и Донецкой областях созданы специальные управления по расследованию дел, которые касаются вооруженного конфликта на Донбассе
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Прокуратуры Донецкой и Луганской областей завершили формирование спецуправлений для расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины. В их состав вошли 60 прокуроров, сообщает 23 января пресс-служба Офиса генпрокурора.

“Новосозданные управления будут осуществлять процессуальное руководство и контроль за расследованием по уголовным производствам в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины, неприкосновенности государственных границ и других преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины“, – говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры областных и местных прокуратур в Донецкой и Луганской областях осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в более чем 10,5 тыс. уголовных производств данной категории.

Региональные подразделения будут также сотрудничать с общественными правозащитными организациями по вопросам документирования военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и коммуницировать с пострадавшими или свидетелями преступных действий. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: война, прокуратура, Донбасс, война на Донбассе, ГПУ
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