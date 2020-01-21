В ОРЛО гражданское лицо подорвалось на мине боевиков – украинская разведка

На оккупированной территории Луганской области тяжелые ранения гражданское лицо получило на минном поле без предупреждающих знаков, сообщает украинская разведка.

На оккупированной территории Луганской области на мине боевиков подорвался гражданский. Об этом 21 января проинформировали в Министерстве обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).

"Действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения. Так, 18 января 2020 года гражданское лицо получило тяжелые ранения в результате подрыва на минном поле, установленном без предупредительных обозначений на местности саперами 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го (Луганск) АК (армейского корпуса. – "ГОРДОН")", – сказано в сообщении.

В ГУР отметили, что "российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях".

"При этом противник использует противотанковые и противопехотные мины, в том числе запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства", – подчеркнули в оборонном ведомстве Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.