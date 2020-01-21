В ОРЛО гражданское лицо подорвалось на мине боевиков – украинская разведка

На оккупированной территории Луганской области на мине боевиков подорвался гражданский. Об этом 21 января проинформировали в Министерстве обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).
"Действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения. Так, 18 января 2020 года гражданское лицо получило тяжелые ранения в результате подрыва на минном поле, установленном без предупредительных обозначений на местности саперами 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го (Луганск) АК (армейского корпуса. – "ГОРДОН")", – сказано в сообщении.
В ГУР отметили, что "российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях".
"При этом противник использует противотанковые и противопехотные мины, в том числе запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства", – подчеркнули в оборонном ведомстве Украины.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.