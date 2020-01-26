25 января на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, был ранен один украинский военный – штаб ООС

За сутки 25 января боевики на Донбассе открывали огонь 10 раз, в том числе – из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На Донбассе 25 января был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 26 января.

За прошлые сутки боевики открывали огонь 10 раз.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 26 января, боевики огонь не открывали.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.