В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса – ООН

С начала войны на Донбассе гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек – это меньше половины всех нуждающихся, сообщили в ООН.

Из 3,4 млн – 1,1 млн это люди старше 60 лет Фото: OCHA Ukraine / Twitter

В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, об этом говорится в заявлении ООН, обнародованном в Twitter 27 января.

"С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек – но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн – старше 60 лет", – отметили в ООН.

Украина:

с начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек - но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гум.помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн - старше 60 лет https://t.co/DeJoh4Zp5J — ООН (@UnitedNationsRU) January 27, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.