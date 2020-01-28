Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса – ООН

С начала войны на Донбассе гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек – это меньше половины всех нуждающихся, сообщили в ООН.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из 3,4 млн 1,1 млн это люди старше 60 лет
Из 3,4 млн – 1,1 млн это люди старше 60 лет
Фото: OCHA Ukraine / Twitter

В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, об этом говорится в заявлении ООН, обнародованном в Twitter 27 января.

"С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек – но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн – старше 60 лет", – отметили в ООН.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: ООН, Донбасс, гуманитарная помощь, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Младшая дочь Ким Кардашян спела перед камерой
Младшая дочь Ким Кардашян спела перед камерой
  Juro Que. Украинка Таню Муиньо сняла клип для Росалии. Видео
  Juro Que. Украинка Таню Муиньо сняла клип для Росалии. Видео
Наталья Андрейченко нашлась: она была в специальном поселении в джунглях
Наталья Андрейченко нашлась: она была в специальном поселении в джунглях
Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары
Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS