Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

КСУ не будет рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков

Депутаты от "Объединения Самопоміч" просили признать неконституционным закон об особом статусе Донбасса, который Рада приняла в 2014 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Конституционный Суд отказался рассматривать законы об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков
Конституционный Суд отказался рассматривать законы об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков
Фото: pixabay.com

Конституционный Суд Украины отказался проверять конституционность законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков. Об этом 27 января сообщили на сайте КСУ.

Большая палата Конституционного Суда отказала в рассмотрении конституционного представления 53 депутатов Верховной Рады восьмого созыва, которое инициировало еще "Объединение Самопоміч".

Депутаты просили признать неконституционными законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний – до 31 декабря 2019 года.

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

12 декабря Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года.

Теги: Донбасс, особый статус Донбасса, война в Украине, КСУ, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS