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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Война продолжается". Зеленский выразил соболезнования близким погибших на Донбассе украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2020 года на Донбассе погибли 11 украинских военнослужащих.

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Зеленский: Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить
Зеленский: Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января в Facebook выразил соболезнования близким погибших на Донбассе украинским военнослужащим.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже 11 военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", – написал он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2447160762200952

В штабе операции Объединенных сил информировали, что 26 января двое украинских военных погибли, двое получили боевые травмы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие
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