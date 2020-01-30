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Экс-"министр ДНР" Ивакин, которого вывели на подконтрольную Украине территорию: У меня появилась возможность вернутся к нормальной жизни

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего "министра угольной промышленности" террористической организации "ДНР" Игоря Ивакина. Он заявил, что решил написать публичное обращение, чтобы пояснить свои поступки.

Ивакин был "министром угольной промышленности ДНР" в 2014 году
Ивакин был "министром угольной промышленности ДНР" в 2014 году
Фото: Igor Ivakin / Facebook

Бывший "министр угольной промышленности ДНР" Игорь Ивакин, которого украинские контрразведчики вывели на подконтрольную Украине территорию, поблагодарил Службу безопасности Украины за возможность "вернуться к нормальной жизни". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последние годы моей жизни происходило много разных, к сожалению, непростых и неоднозначных событий, которые я не могу и не вправе пока комментировать. Сейчас могу только сказать, что благодаря сотрудникам СБУ у меня появилась возможность начать новый этап и вернуться к нормальной жизни", – отметил он.

Ивакин заявил, что был назначен на должность "министра" "с учетом наличия управленческого опыта и наличия коммуникации и связей в этой среде". По его словам, назначения на ключевые позиции в 2014 году сопровождались угрозами и "применением оружия". 

"Я был поставлен перед фактом и, опасаясь за жизнь близких, не мог публично отказать, так как представители российской оккупационной администрации особо не церемонились с теми, кто им перечил. Атмосфера в Донецке на тот момент была очень накаленной, и все окружение твердило только о том, что не стоит идти на конфронтацию; решение по данной ситуации принято Россией и необходимо действовать в соответствии с поступающими указаниями", – уверяет Ивакин.

Он рассказал, что оккупационные власти перепрофилировали угольные предприятия оккупированных территорий "на вымывание ресурса в сторону России", вывозили горношахтное оборудование, распиливали его на металл.

"На данный момент с целью доведения общественности фактора несостоятельности существования "ДНР", образованной агрессивной политикой РФ, тотального упадка всех отраслей промышленности и жизни в целом на оккупированных территориях, определения своего статуса в рамках существующего законодательства Украины, а также показания примера на собственном опыте об отказе от противоправных действий тем, кто продолжает способствовать преступной политике России, принял решение о необходимости своего публичного обращения", – добавил экс-"министр ДНР".

https://www.facebook.com/igor.ivakin.9/posts/1723002247841010

Сразу после вывода из ОРДО экс-"министр" оформил заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

Ему сообщили о подозрении в создании террористической организации.

Теги: СБУ, уголь, ДНР, спецоперация, назначение
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