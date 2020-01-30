Экс-"министр ДНР" Ивакин, которого вывели на подконтрольную Украине территорию: У меня появилась возможность вернутся к нормальной жизни

Бывший "министр угольной промышленности ДНР" Игорь Ивакин, которого украинские контрразведчики вывели на подконтрольную Украине территорию, поблагодарил Службу безопасности Украины за возможность "вернуться к нормальной жизни". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В последние годы моей жизни происходило много разных, к сожалению, непростых и неоднозначных событий, которые я не могу и не вправе пока комментировать. Сейчас могу только сказать, что благодаря сотрудникам СБУ у меня появилась возможность начать новый этап и вернуться к нормальной жизни", – отметил он.
Ивакин заявил, что был назначен на должность "министра" "с учетом наличия управленческого опыта и наличия коммуникации и связей в этой среде". По его словам, назначения на ключевые позиции в 2014 году сопровождались угрозами и "применением оружия".
"Я был поставлен перед фактом и, опасаясь за жизнь близких, не мог публично отказать, так как представители российской оккупационной администрации особо не церемонились с теми, кто им перечил. Атмосфера в Донецке на тот момент была очень накаленной, и все окружение твердило только о том, что не стоит идти на конфронтацию; решение по данной ситуации принято Россией и необходимо действовать в соответствии с поступающими указаниями", – уверяет Ивакин.
Он рассказал, что оккупационные власти перепрофилировали угольные предприятия оккупированных территорий "на вымывание ресурса в сторону России", вывозили горношахтное оборудование, распиливали его на металл.
"На данный момент с целью доведения общественности фактора несостоятельности существования "ДНР", образованной агрессивной политикой РФ, тотального упадка всех отраслей промышленности и жизни в целом на оккупированных территориях, определения своего статуса в рамках существующего законодательства Украины, а также показания примера на собственном опыте об отказе от противоправных действий тем, кто продолжает способствовать преступной политике России, принял решение о необходимости своего публичного обращения", – добавил экс-"министр ДНР".
Сразу после вывода из ОРДО экс-"министр" оформил заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".
Ему сообщили о подозрении в создании террористической организации.