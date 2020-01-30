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Украинские правоохранители сообщили о подозрении "министру угольной промышленности ДНР" – прокуратура

43-летнему "министру угольной промышленности ДНР" сообщили о подозрении в создании террористической организации, проинформировали в прокуратуре Донецкой области.

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Прокуратура: Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
Прокуратура: Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Украинские правоохранители сообщили о подозрении "министру угольной промышленности ДНР", проинформировала 29 января пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области 43-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

По данным расследования, с мая по август 2014 года мужчина, занимая должность так называемого министра угольной промышленности, "неоднократно принимал активное участие в формировании внутренней политики указанного псевдоминистерства, регулировании работы предприятий угледобывающей промышленности и распределении энергетических ресурсов на временно оккупированных боевиками территориях Донецкой области".

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

29 января пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что контрразведчики в ходе спецоперации вывезли на подконтрольную украинской власти территорию бывшего "министра угольной промышленности" террористической организации "ДНР".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, уголь, Донецкая область, боевики, ДНР, правоохранители, расследование, преступление, война в Украине, война на Донбассе, подозрение
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