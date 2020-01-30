В Луганской области задержали информатора боевиков "ЛНР", который пять лет скрывался от правоохранителей

В 2014 году житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений украинских военных и передавал ее боевикам, сообщили в Службе безопасности Украины.

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора так называемой "ЛНР", который пять лет скрывался от следствия. Об этом 29 января проинформировал пресс-центр СБУ.

"Весной 2014 года житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки "армия юго-востока" для подготовки диверсионных актов", – рассказали в пресс-центре.

Мужчина сбежал в Россию, где более пяти лет скрывался от украинских правоохранителей.

21 января информатора задержали в пограничном пункте пропуска "Танюшевка" в Луганской области. Мужчина пытался попасть в Украину "по своим делам", добавили в ведомстве.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.