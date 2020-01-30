СБУ прекратила работу "ботофермы", способствовавшей незаконному распространению оружия, взрывчатки и наркотиков

Конечной целью деятельности "ботофермы" было снижение доверия украинцев к государственным институтам "путем распространения недостоверной информации", заявили в Службе безопасности Украины.

На "ботоферме" изъяли компьютерную технику, спецоборудование, сим-карты операторов мобильной связи Украины и записи о регистрации пользователей-провокаторов в соцсетях Фото: ssu.gov.ua

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность "ботофермы", созданной гражданами России, сообщила пресс-служба СБУ 29 января.

По данным спецслужбы, “ботоферма” специализировалась на распространении в соцсетях ложной информации, подстрекательстве протестных настроений, информационных атаках на аккаунты украинских чиновников “с целью подорвать доверие граждан к государственным институтам“, а также на торговле оружием, наркотиками и взрывчаткой.

По данным департамента контрразведывательной защиты интересов государства СБУ, подозреваемые управляли более чем 500 аккаунтами в мессенджере Telegram. “Ботоферму” использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании торгово-развлекательных центров, станций метро и вокзалов.

Во время обыска в офисе “ботофермы” правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы) и почти 2 тыс. сим-карт украинских операторов мобильной связи. Также у подозреваемых изъяли черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей, сообщили в пресс-службе.

По данным СБУ, деятельность “ботофермы” организовали граждане России и переселенцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.