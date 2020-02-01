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В Украине задержали дезертира, который пять лет скрывался в России – СБУ

По данным СБУ, украинский пограничник в марте 2015 года не вернулся после отпуска и уехал в РФ, скрываясь от следствия. Его задержали при попытке обновить документы в Украине, отметили в спецслужбе.

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Мужчина, по данным СБУ, нарушил присягу в марте 2015 года
Мужчина, по данным СБУ, нарушил присягу в марте 2015 года
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины вместе с полицией задержала в Житомирской области бывшего контрактника Государственной пограничной службы Украины, который почти пять лет находился в розыске за дезертирство. Об этом 1 февраля проинформировали в СБУ.

"В марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда предал присягу – после отпуска не вернулся на место прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия. Для нелегального возвращения в Украину дезертира с помощью использования поддельных документов жена – бывшая работница милиции – предложила деньги главному специалисту регионального управления ГТС (Государственной таможенной службы. – "ГОРДОН")", – сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, "за $300 чиновник должен был способствовать супругам в оформлении для предателя фиктивного паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера с новыми установочными данными".

"Для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек госграницу с РФ и прибыл на территорию нашей страны. Правоохранители задержали злоумышленницу и ее мужа в отделении Государственной миграционной службы Житомирской области, куда они пришли для получения обещанных "документов", – рассказали в СБУ.

Расследование ведется по ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Россия, СБУ, ГТС, пограничники, дезертирство, расследование, документы, Служба безопасности Украины
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