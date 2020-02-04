Чиновник Госрезерва предлагал $40 тыс. руководителю ведомства – САП

Суд отправил под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 млн грн начальника управления Государственного резерва, который требовал взятки от руководителей предприятий, а также пытался дать взятку своему руководителю.

Начальника управления Государственного резерва поймали на предоставлении $40 тыс. взятки голове Госрезерва. Об этом 4 февраля проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

По версии правоохранителей, чиновник требовал взятки от руководителей предприятий, которые входят в сферу управления Госрезерва, за то, чтобы их не увольняли с занимаемых должностей, и за содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности.

"Основным аргументом о необходимости предоставления неправомерной выгоды, который приводил чиновник руководителям предприятий, было то, что в связи с назначением нового главы Госрезерва их оставят в должности директоров только при условии предоставления ему денег для дальнейшей передачи председателю Госрезерва", – добавили в пресс-службе.

1 февраля мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к преступлению), ч. 4 ст. 368 (получение взятки), ч. 4 ст. 369 (взятка должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал для чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 млн грн.

В СБУ добавили, что задокументировали вымогательство фигурантом $50 тыс. от директоров двух комбинатов. Также чиновник получил $20 тыс. за назначение руководителя одного из госпредприятий.

Кроме того, в СБУ заявили, что чиновник организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества Госрезерва, в частности продовольственных товаров. Для этого он занижал рыночную стоимость продукции и реализовывал ее аффилированным коммерческим структурам.

Чиновник подготовил к сбыту товары на общую сумму почти 100 млн грн, утверждают в пресс-службе.

Руководитель Госрезерва Ярослав Погорелый заявил, что информацию о любой попытке дать ему взятку будет сразу передавать в НАБУ.

Он также рассказал, что в течение определенного времени его подчиненный пытался лоббировать интересы ряда лиц и договориться о сохранении должностей за директорами некоторых государственных организаций, которые входят в сферу управления Госрезерва.