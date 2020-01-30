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Главе Фонда госимущества предложили взятку в $5 млн за назначение директора Одесского припортового завода – НАБУ

Троих человек задержали при передаче главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко части взятки в размере $50 тыс., рассказали в Национальном антикоррупционном бюро.

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Троих человек на передаче взятки задержали 29 января
Троих человек на передаче взятки задержали 29 января
Фото: nabu.gov.ua

Главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко предложили взятку в размере $5 млн за назначение директора Одесского припортового завода. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

29 января детективы НАБУ задержали троих человек во время передачи транша в размере $50 тыс.

"Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что о предложении дачи взятки в НАБУ сообщил сам глава Фонда госимущества в ноябре 2019 года.

"Задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления. Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей", – рассказали в пресс-службе.

ВИДЕО
Видео: NABU / YouTube
Теги: Украина, коррупция, взятка, Одесский припортовый завод, детективы, НАБУ, подозрение, Дмитрий Сенниченко, сотрудничество
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