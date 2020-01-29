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Офис генпрокурора Украины предупредил о мошенниках, действующих от имени его руководства

Неизвестные от имени руководства Офиса генерального прокурора Украины просят нардепов и должностных лиц совершить незаконные действия, в частности дать взятку, проинформировали в Офисе.

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Офис генпрокурора Украины просит сообщать о случаях мошенничества
Офис генпрокурора Украины просит сообщать о случаях мошенничества
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Офис генерального прокурора Украины предупреждает о мошенниках, которые действуют от имени его руководства, сообщила 29 января пресс-служба Офиса.

"Лица от имени заместителя генерального прокурора осуществляют звонки якобы из его приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, осуществляют попытки посредством телефонных звонков или смс-сообщений побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, выражают предложения людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах и тому подобное", – сказано в сообщении.

В Офисе считают, что это делается "вероятно, для дискредитации".

"Обращаем внимание, что коммуникация офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законом способом", – добавили в пресс-службе.

Офис просит сообщать о таких незаконных требованиях "для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям".

Теги: Украина, депутаты, телефоны, правоохранители, взятка, мошенник, Офис генпрокурора
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