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Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении чиновнику одного из газовых предприятий в уклонении от уплаты налогов

Из-за уклонения от уплаты налогов одно из предприятий в газовой сфере не перечислило в бюджет 129 млн грн, проинформировали в Офисе генерального прокурора Украины.

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В Офисе генпрокурора заявили, что средства вернули в бюджет
В Офисе генпрокурора заявили, что средства вернули в бюджет
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Правоохранители 27 января сообщили о подозрении заместителю руководителя одного из предприятий в сфере импорта и реализации природного газа в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По версии следствия, указанное общество при импорте природного газа и его реализации на рынке Украины уклонилось от уплаты таможенных пошлин, в результате чего в бюджет не поступили средства в размере более 129 млн грн", – сказано в сообщении.

Отмечается, что "благодаря принятым во время досудебного расследования мерам обеспечено возмещение неуплаченных в государственный бюджет средств в полном объеме".

Теги: Украина, налоги, газ, бюджет, пошлины, расследование, Офис генпрокурора
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