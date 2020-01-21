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Экс-чиновнику аэропорта в Запорожье сообщили о подозрении в служебном подлоге – Офис генпрокурора

Правоохранители подозревают бывшего чиновника аэропорта в Запорожье в растрате средств, выделенных на реконструкцию аэропорта, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Ущерб оценивается в размере более 1,5 млн грн.

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Правоохранители изъяли более 1 млн грн при обысках
Правоохранители изъяли более 1 млн грн при обысках
Фото: pixabay.com

Правоохранители сообщили о подозрении в подлоге бывшему чиновнику коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье", проинформировала 20 января пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Бывшего чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и совершении служебного подлога, вследствие чего коммунальному предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн грн (ч. 2 ст . 364, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Речь о средствах, выделенных на реконструкцию аэропорта.

"Провели санкционированные обыски в помещениях коммунального предприятия и подрядных организаций, по местам проживания должностных лиц указанных субъектов хозяйствования в Запорожье, Киеве и Киевской области. В ходе процессуальных действий изъяты документы, которые будут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, а также денежные средства в размере более 1 млн грн", – сказано в сообщении.

В управлении Службы безопасности Украины в Запорожской области проинформировали, что экс-чиновника подозревают в злоупотреблении во время ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта, сообщают "Українські новини". Также отмечается, что во время обыска правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию.

Теги: Украина, Запорожье, аэропорт, правоохранители, растрата, подозрение, обыски, Офис генпрокурора
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