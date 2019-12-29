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В Запорожье действовал мошеннический колл-центр с оборотом 3 млн грн в неделю – МВД

Сотрудники мошеннического колл-центра в Запорожье, по версии следствия, представлялись работниками банков и получали от граждан данные о банковских картах, которые использовали для кражи средств со счетов, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Полиция изъяла компьютеры и мобильные телефоны в офисах колл-центра
Полиция изъяла компьютеры и мобильные телефоны в офисах колл-центра
Фото: mvs.gov.ua

Департамент киберполиции Нацполиции Украины разоблачил деятельность мошеннического колл-центра с еженедельным оборотом в 3 млн грн. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Организаторами колл-центра, по версии следствия, были жители Запорожья. Они имели три офисных помещения в Запорожье, которые были замаскированы под офисы по продаже окон и балконов.

"Они скупали в DarkNet клиентские базы данных. В дальнейшем эти базы использовали для собственных преступных действий... Штат сотрудников составлял около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они ежемесячно получали за свою работу около 15 тыс. грн", – сообщили в МВД.

Сотрудники колл-центра представлялись работниками банков и получали от граждан данные о банковских картах – пин-код, cvv и другое.

"Для этого они использовали также психологические методы влияния и действовали по заранее прописанной инструкции. Кроме того, ежемесячно все сотрудники колл-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами на четырех языках", – говорится в сообщении.

По данным полиции, ежедневно каждый из сотрудников совершал около 100 звонков, полученную информацию использовали для похищения средств с банковских карт граждан.

Во время обысков в офисах правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Теги: МВД, Запорожье, мошенничество, киберполиция
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