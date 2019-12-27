В Минобороны Украины заявили, что мошенники от его имени просят денег на "новогодние подарки"

Звонки от имени руководства Минобороны Украины с просьбой перевести деньги мошенники делают сотрудникам министерства и Генштаба, отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что уведомили правоохранителей Фото: mil.gov.ua

От имени руководства Министерства обороны (МО) Украины мошенники просят деньги. Об этом проинформировали 27 декабря в Facebook министерства.

"На телефоны сотрудников Минобороны и Генерального штаба ВСУ звонят неидентифицированные лица от имени руководства МО с просьбой перевести средства на банковские карточки на "новогодние подарки". Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких "акций". Такие действия являются мошенничеством", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что о происходящем "соответствующие правоохранительные органы уведомлены".