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В Минобороны Украины заявили, что в 2019 году на 100% выполнили оборонзаказ

В 2019 году в украинские войска поставили 7434 единицы вооружения и военной техники, сообщил замглавы Минобороны Анатолий Петренко.

Петренко: В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн
Петренко: В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины полностью выполнило государственный оборонный заказ за 2019 год. Об этом 26 декабря во время брифинга заявил замглавы Минобороны Анатолий Петренко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн на все. Этот финансовый ресурс государством профинансирован для нужд ВСУ в полном объеме на 100%. Эффективность выполнения этого бюджета составляет 99,3%. 0,7% – это те контракты, по которым продолжается изучение состояния дел, принимая во внимание риски, которые будут нейтрализованы", – отметил Петренко.

Он рассказал, что в войска в 2019 году поставлено 7434 единицы вооружения и военной техники, в частности около 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов различных типов, пять боевых катеров и кораблей, около 700 образцов вооружения и военной техники, которые обеспечивают связь, автоматизацию процессов управления войсками и киберзащиту.

Петренко добавил, что в 2019 году Минобороны было реализовано три контракта: два контракта – с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт – с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.

В госбюджете на 2019 год на сектор безопасности и обороны выделили 209,7 млрд грн (5,38% ВВП)на Минобороны – 102 млрд грн.

В 2020 году расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд грн (5,45% ВВП), 136 млрд грн непосредственно получит Министерство обороны.

Теги: Украина, бюджет, Укроборонпром, военные, Министерство обороны Украины, вооружение, оборона, ВСУ
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