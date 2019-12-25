В Шостке запустили центр по производству артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения – "Укроборонпром"

На строительство центра по производству артиллерийских боеприпасов в Шостке Сумской области ушло 282 млн грн, заявили в государственном концерне "Укроборонпром".

На базе "Шосткинского казенного завода Импульс", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", запустили центр по производству артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения, сообщила 24 декабря пресс-служба концерна в Facebook.

Центр замыкает полный цикл производства боеприпасов, на его строительство потратили 282 млн грн.

"В новом цехе установили сотню (101) компьютеризированных высокотехнологичных станков и оборудования для производства комплектующих деталей для детонаторов. Запустили цех в рекордно короткие сроки – девять месяцев, его стоимость составила 282 млн грн. На новом оборудовании уже изготовлена и успешно испытана первая партия взрывателей, следующий этап – полигонные испытания", – сказано в сообщении.