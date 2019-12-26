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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина договорилась с США о поставке еще одной партии Javelin – Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко сообщил, что Минобороны в IV квартале 2019 года заключило контракт на поставку новой партии противотанковых комплексов Javelin производства США, но не уточнил, сколько комплексов страна получит по этому договору.

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Госдеп США одобрил продажу Киеву 150 комплексов Javelin
Госдеп США одобрил продажу Киеву 150 комплексов Javelin
Фото: ЕРА

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые производят в США. Об этом замглавы Минобороны Анатолий Петренко рассказал на брифинге в Киеве 26 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы у нашего национального производителя", – сказал он. 

Замминистра не уточнил, сколько Javelin Украина получит по этому контракту, но в начале октября Госдеп США одобрил продажу Киеву 150 таких комплексов.

По словам Петренко, в 2019 году Минобороны реализовало три контракта: два – с правительством США и один – с Агентством НАТО по поддержке и поставке.

"Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения", – добавил замминистра. 

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. 1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине. 22 мая в Украине впервые испытали Javelin.

5 августа 2019 года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов. 9 сентября Тейлор сообщил, что США готовы продать оружие, условия согласовывают на уровне правительств.

В Министерстве обороны Украины сообщали, что с 2019 года Киев будет напрямую закупать у Соединенных Штатов Javelin.

Теги: США, Украина, НАТО, оружие, правительство, Министерство обороны Украины, вооружение, Минобороны, Javelin
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