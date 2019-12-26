Украина договорилась с США о поставке еще одной партии Javelin – Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко сообщил, что Минобороны в IV квартале 2019 года заключило контракт на поставку новой партии противотанковых комплексов Javelin производства США, но не уточнил, сколько комплексов страна получит по этому договору.

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые производят в США. Об этом замглавы Минобороны Анатолий Петренко рассказал на брифинге в Киеве 26 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы у нашего национального производителя", – сказал он.

Замминистра не уточнил, сколько Javelin Украина получит по этому контракту, но в начале октября Госдеп США одобрил продажу Киеву 150 таких комплексов.

По словам Петренко, в 2019 году Минобороны реализовало три контракта: два – с правительством США и один – с Агентством НАТО по поддержке и поставке.

"Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения", – добавил замминистра.