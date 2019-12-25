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Начальник одного из отделов Минобороны в Хмельницкой области систематически брал взятки – СБУ

Служба безопасности Украины задержала начальника отдела Министерства обороны в Хмельницкой области из-за создания схемы откатов за беспрепятственные поставки газа для гособъектов.

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Чиновник за 40 тыс. грн обещал повлиять на работников военкомата, чтобы помочь призывнику уклониться от службы
Чиновник за 40 тыс. грн обещал повлиять на работников военкомата, чтобы помочь призывнику уклониться от службы
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины 25 декабря сообщила, что полковник, начальник одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области систематически брал взятки.

По версии следствия, военнослужащий организовал схему получения откатов от коммерсантов за беспрепятственные поставки газа на областные объекты министерства. Правоохранители установили, что полковник также за взятки гарантировал победу в тендерах на 2020 год.

Сотрудники СБУ зафиксировали передачу 80 тыс. грн взятки через посредника от директора фирмы-подрядчика.

По данным правоохранителей, начальник отдела также требовал деньги у местного жителя за уклонение от призыва на военную службу. В СБУ отметили, что он за 40 тыс. грн обещал повлиять на чиновников военкомата.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Полковнику объявили о подозрении.

Теги: СБУ, следствие, военкомат, оборона, деньги, правоохранители, Минобороны, взятка, военнослужащий, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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