Киву судили за взятку, но не посадили из-за справки из психлечебницы – Bihus.info

В декабре 2013 года Октябрьский районный суд Полтавы признал Илью Киву, который тогда был заместителем начальника управления защиты прав потребителей в Полтавской области, виновным в получении взятки. Среди смягчающих обстоятельств суд принял во внимание, что Кива якобы находился на лечении с диагнозом: "последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности", говорится в расследовании Bihus.info.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в 2013 году был осужден за взятку, однако наказания в виде лишения свободы избежал из-за наличия справки из психиатрической больницы. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

В декабре 2013 года Октябрьский районный суд Полтавы признал Киву виновным в получении взятки. Журналисты ссылаются на текст приговора, согласно которому преступление произошло в 2011 году, когда Кива был заместителем начальника управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

Несмотря на то, что преступление считается тяжким, суд назначил Киве 10 тыс. грн штрафа и запретил занимать должности на государственной службе сроком на один год.

Среди смягчающих обстоятельств суд принял во внимание, что Кива якобы находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом: "последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом второй группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

Журналисты отмечают, что до ноября этого года Кива категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем. А 28 ноября в одном из интервью сказал, что проблемы проявились в 2011 году во время пребывания в СИЗО.

"Состоялся, наверное, срыв. У меня началась эпилепсия. Этот момент суд учел – хотя суд "заряжали" на то, чтобы в принципе меня никогда уже не выпустить", – сказал Кива. По его словам, эпилептические припадки прекратились у него то ли в 2012, то ли в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым.

"Если эти слова народного депутата соответствуют действительности, то суд не имел оснований смягчать наказание по состоянию здоровья в конце 2013 года. Однако суд повторно учел его болезни и инвалидность даже в августе 2014 года, когда пересмотрел приговор и применил к Илье Киве амнистию. Тогда Кива, по собственным словам, уже был здоров", – говорится в материале Bihus.info.