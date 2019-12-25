Правоохранители разоблачили схему откатов на "Артемсоли", организаторы задержаны

В схеме вымогательства откатов на государственном предприятии "Артемсоль" принимали участие заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области, а также ряд должностных лиц "Артемсоли".

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему вымогательства 800 тыс. грн должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и работниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Взятку требовали за содействие в перечислении денег за выполнение подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. По данным ГБР, вымогательство откатов происходило систематически.

В схеме принимали участие заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области, а также ряд должностных лиц "Артемсоли".

По данным следствия, подозреваемые создавали искусственные препятствия субъектам хозяйственной деятельности во время процедуры подписания актов приемкки выполненных подрядных работ по заключенным договорам; затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы; по инициативе правоохранительных органов присылали официальные письма с требованием проведения проверок соблюдения требований действующего законодательства субъектами хозяйственной деятельности.

"Таким образом были созданы условия для получения, сопряженного с вымогательством, неправомерной выгоды от субъектов хозяйственной деятельности и их представителей. Размер так называемого отката устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров", – говорится в сообщении.

В рамках следственных действий 24 декабря в Бахмуте Донецкой области задержали заместителя начальника СБУ в Донецкой о Луганской областях и заместителя начальника одного из отделов управления СБУ в Запорожской области после получения ими части неправомерной выгоды в сумме 540 тыс. грн от представителя предприятия. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц "Артемсоли".

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).