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Чиновника Харьковского горсовета подозревают в растрате на 1,9 млн грн – Офис генпрокурора Украины

Руководитель одного из департаментов Харьковского городского совета, вероятно, совершил растрату имущества путем передачи асфальта для ремонта моста по заниженной цене, проинформировали в Офисе генерального прокурора Украины.

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Чиновник горсовета в Харькове совершил растрату коммунального имущества, проинформировали в Офисе генпрокурора
Чиновник горсовета в Харькове совершил растрату коммунального имущества, проинформировали в Офисе генпрокурора
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Заместителю директора одного из департаментов Харьковского городского совета сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, проинформировала 20 января пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица горсовета заключили ряд договоров с фирмами о реконструкции одного из мостов в Харькове.

"Во время проведения указанных ремонтных работ, а именно, снятия дорожного покрытия, руководитель одного из департаментов Харьковского городского совета, вероятно, совершил растрату коммунального имущества путем передачи подрядчику асфальта по заниженной цене", – сказано в сообщении.

Сумма материального ущерба, причиненного территориальной общине в результате указанных действий, составила почти 1,9 млн грн.

Теги: Украина, Харьков, горсовет, растрата, Офис генпрокурора
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