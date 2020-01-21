Чиновника Харьковского горсовета подозревают в растрате на 1,9 млн грн – Офис генпрокурора Украины

Заместителю директора одного из департаментов Харьковского городского совета сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины, проинформировала 20 января пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, должностные лица горсовета заключили ряд договоров с фирмами о реконструкции одного из мостов в Харькове.
"Во время проведения указанных ремонтных работ, а именно, снятия дорожного покрытия, руководитель одного из департаментов Харьковского городского совета, вероятно, совершил растрату коммунального имущества путем передачи подрядчику асфальта по заниженной цене", – сказано в сообщении.
Сумма материального ущерба, причиненного территориальной общине в результате указанных действий, составила почти 1,9 млн грн.