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Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за возможного хищения средств, выделенных на строительство метро в Киеве

Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета ПАО "Киевметрострой" и его отдельных подразделений в рамках расследования возможных хищений.

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Запуск метро на Виноградарь откладывается
Запуск метро на Виноградарь откладывается
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Офис генпрокурора открыл уголовное производство в связи с возможным хищением бюджетных средств должностными лицами ПАО "Киевметрострой" во время строительства Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь из электродепо в Подольском районе столицы. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.

По ходатайству Офиса генпрокурора 16 января Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета ПАО "Киевметрострой" и его отдельных подразделений для предотвращения возможного присвоения бюджетных средств.

Ведомство планирует обратиться в суд с ходатайством о передаче этих средств в Агентство по розыску и менеджменту активов с возможность выплат на строительство метро под контролем государства.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", завершение строительства метро на Виноградарь откладывается на год из-за отставания от графика проведения работ.

Теги: метро, арест, строительство, расследование, хищения, уголовное производство, Офис генпрокурора
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