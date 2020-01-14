В Неаполе столкнулись три поезда метро, есть пострадавшие

Возле станции метро Piscinola в Неаполе столкнулись три поезда, один из которых был с пассажирами.

Утром 14 января в метро итальянского города Неаполь столкнулись три поезда. Об этом сообщает ANSA.

Инцидент произошел рядом со станцией Piscinola на первой линии метрополитена.

Один поезд выезжал из депо, второй по тому же пути собирался въехать на станцию, третий поезд, с пассажирами, отъезжал от станции Piscinola.

После аварии в больницы были отправлены пять человек, двое из них – машинисты. У пострадавших, в частности, травмы груди, поясничной области, ног, а также синяки. Ряд пассажиров получили медицинскую помощь на месте.

Corriere della Sera пишет, что, по предварительной версии, столкновение произошло из-за неправильных действий одного из машинистов.

Инцидент произошел под открытым небом.