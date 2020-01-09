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Суд продлил арест Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве

Бывший военнослужащий Алексей Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве, будет находиться под стражей до 16 февраля.

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Белько находится под арестом с сентября 2019 года
Белько находится под арестом с сентября 2019 года
Фото: kyiv.gp.gov.ua

9 января Днепровский райсуд Киева продлил арест бывшему военнослужащему Алексею Белько, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры.

Белько останется под стражей до 16 февраля.

Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в уголовном производстве до 17 февраля, добавили в ведомстве.

18 сентября в полиции сообщили, что мужчина на мосту Метро в Киеве стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Движение авто и поездов перекрывали, полиция провела спецоперацию. Мужчину задержали. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что операция прошла "без единого выстрела", никто не пострадал. Глава столичной полиции Андрей Крищенко рассказал, что задержанный не выдвигал никаких конкретных требований.

Угрожавшим оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько – бывший военный, участник антитеррористической операции на Донбассе.

Следователи сначала квалифицировали инцидент как подготовку к теракту. 19 сентября Крищенко сказал, что Белько не будут объявлять подозрение в подготовке теракта, так как у него не было при себе взрывоопасных предметов и он не пытался подорвать мост. Действия Белько квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сказала, что Белько "только хотел привлечь внимание". Экс-военный сообщил, что у него были проблемы с трудоустройством, с деньгами и сложности личного характера.

20 сентября Днепровский районный суд отправил Белько под арест с альтернативой залога в 288 150 грн. В ходе заседания министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и командир спецподразделения КОРД Николай Путий заявили, что готовы взять его на поруки, однако суд отклонил эти ходатайства. По словам Зинкевич, военный госпиталь Киева готов принять Белько. Нардеп считает, что ему необходимо срочное лечение. 

В прокуратуре сообщили, что по состоянию на 9 января 2020 года за Белько никто не внес залог.

Теги: Украина, метро, оружие, полиция, арест, залог, минирование, военнослужащий, подозрение, Нацполиция, Алексей Белько
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