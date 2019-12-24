В Киеве закрывали метро "Майдан Незалежности" из-за сообщения о минировании

В Киеве 24 декабря закрывали станцию метро "Майдан Незалежности" и переходы на "Крещатик" из-за звонка о минировании, сообщила в Facebook пресс-служба столичного метрополитена.
"Станция "Майдан Незалежности" плюс пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", – сказано в сообщении.
Спустя некоторое время станцию открыли.
"Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме", – проинформировали в пресс-службе.
За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552, сообщали в Генпрокуратуре Украины.
Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря инициировал усиление ответственности за заведомо ложные сообщения о минировании. Соответствующий законопроект подадут в Верховную Раду.