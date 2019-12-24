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В Киеве закрывали метро "Майдан Незалежности" из-за сообщения о минировании

В Киеве закрывали станцию метро "Майдан Незалежности" и переходы на "Крещатик" из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.

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Взрывоопасных предметов в метро не обнаружили
Взрывоопасных предметов в метро не обнаружили
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook (архив)

В Киеве 24 декабря закрывали станцию метро "Майдан Незалежности" и переходы на "Крещатик" из-за звонка о минировании, сообщила в Facebook пресс-служба столичного метрополитена.

"Станция "Майдан Незалежности" плюс пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2482467975333936

Спустя некоторое время станцию открыли.

"Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме", – проинформировали в пресс-службе.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2482491688664898

За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552, сообщали в Генпрокуратуре Украины.

Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря инициировал усиление ответственности за заведомо ложные сообщения о минировании. Соответствующий законопроект подадут в Верховную Раду. 

Теги: Киев, метро, взрывчатка, Крещатик, минирование, Майдан Незалежности
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