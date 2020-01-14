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В Италии столкнулись три поезда метро. Фоторепортаж

Сегодня 16.58
Утром 14 января в итальянском городе Неаполь столкнулись три поезда, в одном из которых были пассажиры. После столкновения недалеко от станции Piscinola в больницы были доставлены пять человек, двое из них – машинисты. Некоторые пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. По предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибочных действий одного из машинистов. Фотографии из Неаполя опубликовало агентство EPA.
Теги: метро, Италия, Неаполь, пострадавшие, поезд, столкновение
 

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