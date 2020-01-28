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Инспектор Винницкой таможни пытался дать взятку сотруднику СБУ – Служба безопасности Украины

Таможенник в Виннице пытался передать $1 тыс. сотруднику Службы безопасности Украины, сообщили в СБУ.

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Таможенника задержали при попытке передать всю сумму взятки
Таможенника задержали при попытке передать всю сумму взятки
Фото: ssu.gov.ua

Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задержали в Виннице госинспектора Винницкой таможни Государственной фискальной службы Украины, который предлагал взятку сотруднику СБУ, сообщил 28 января пресс-центр спецслужбы.

"Таможенник пытался передать $1 тыс. сотруднику областного управления СБУ. В эту сумму злоумышленник оценил фальсификацию материалов и невручение ему подозрения в уголовном производстве, по которому работник СБУ выполнял поручение следователя. Сотрудник сразу сообщил руководству о получении противоправного предложения", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали инспектора при попытке передачи всей суммы взятки.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Украина, Винница, таможня, взятка, спецслужбы, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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