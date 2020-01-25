Луценко заявил, что СБУ и ГПУ узнали о пребывании в Болгарии предполагаемого организатора убийства Гандзюк Левина летом 2019 года

Заместитель министра внутренних дел Болгарии Стефан Балабанов лично отвечал за организацию поиска на территории страны предполагаемого организатора нападения на сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко: В июле 2019 года Баканов сообщил мне, что получил от международных партнеров информацию о пребывании Левина в Болгарии Фото: EPA

Служба безопасности Украины получила информацию о пребывании предполагаемого организатора нападения на сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) в Болгарии летом 2019 года. Об этом в Facebook сообщил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, он получил эту информацию от тогдашнего и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

"В июле 2019 года Баканов сообщил мне, что получил от международных партнеров информацию, что подозреваемый заказчик убийства Гандзюк Москаленко (Левин, Москал) скрывается в Болгарии. Делегация Генпрокуратуры и СБУ немедленно отбыла в Софию, где встречалась с министром внутренних дел Младленом Мариновым и представителями прокуратуры Болгарии. Заместитель главы МВД Болгарии Стефан Балабанов лично отвечал за организацию поисковых работ", – написал Луценко.

Он добавил, что задержанный ожидает экстрадиции в Украину.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Фигурантом дела являлся также экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.