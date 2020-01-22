Дело Гандзюк. Защита Мангера обратилась в ЕСПЧ

Защита главы Херсонского областного совета, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера подала жалобу в Европейский суд по правам человека из-за отказа следствия передать дело в суд. Об этом заявил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

По мнению правоохранителей, Мангер был заказчиком нападения на Гандзюк Фото: khor.gov.ua

Защита главы Херсонского областного совета, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера обратилась в Европейский суд по правам человека из-за возможного нарушения его прав.

Об этом адвокат Мангера Дмитрий Ильченко рассказал 21 января во время совместной с адвокатом Андреем Мурашкиным пресс-конференции, которую транслировала газета "Новий день".

По его словам, иск подали из-за отказа следствия закрыть производство против Мангера или передать дело в суд.

"Очевидно, что Украина получила для ответа наше обращение в Европейский суд по правам человека, которое мы подали в прошлом году. Наконец, я так понимаю, оно коммуницировано. Относительно того, что в течение года человек обвиняется в преступлении, но при этом дело не передается в суд, никаких доказательств не предоставляется", – сказал он.

По словам Ильченко, следствие опирается на показания Игоря Павловского и Сергея Торбина, упоминавших о "Николаевиче".

Оба адвоката выразили мнение, что проведенные 20 января в Херсоне обыски по делу Гандзюк являются "запугиванием" свидетелей по делу об убийстве активистки.

"Думаю, [это] также какие-то действия, чтобы отвечать Европейскому суду, потому что получить сейчас решение от ЕСПЧ, что Украина обязана прекратить действия против Мангера, – для власти – любой – это будет негативно", – утверждает Ильченко.

Он подчеркнул, что у Мангера 20 января обысков не проводили.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления, в том числе Торбину (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым являлся экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Павловский, его считали организатором убийства. Подозреваемый в причастности к организации убийства активистки Алексей Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике. Следователи считают его организатором преступления.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В апреле Павловскому изменили подозрение – вместо организации убийства его действия переквалифицированы на ст. 396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие преступления).

В июле срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности. Павловский уже восемь раз не приходил на заседания.

После обысков в Херсоне Павловского задержали, 21 января 2020 года его арестовали на полтора месяца.