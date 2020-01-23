Дело Гандзюк. Адвокаты Мангера подали ходатайство об отмене подозрения

Адвокаты главы Херсонского областного совета, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера 23 января подали в суд ходатайство об отмене подозрения их подзащитному. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Мангера, речь идет о предъявленном ему в феврале 2019 года подозрении в заказе убийства Гандзюк.
Адвокат Дмитрий Ильченко сообщил "Громадському", что ходатайство подали в Шевченковский суд Киева.
Он отметил, что подозрение просят отменить, так как другой фигурант дела – Игорь Павловский – "фактически опроверг" причастность Мангера к убийству Гандзюк.
"Мы считаем, что полностью отпало обоснование подозрения, поскольку оно на данный момент не подтверждается вообще ничем", – заявил Ильченко.
Мангер отметил, что речь идет о показаниях Павловского от 17 декабря 2019 года.
"Павловский в суде под присягой подтвердил: "От Мангера никакой информации о Гандзюк никогда не слышал. [Подозреваемый в организации преступления Алексей] Левин не говорил, что Мангер негативно относится к Гандзюк. От других лиц, кроме следователей и прокуроров, не слышал, что Мангер причастен к происходящему с Гандзюк", – написал глава Херсонского облсовета.
Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.
По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления, в том числе Торбину (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым являлся экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Павловский, его считали организатором убийства.
Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике. Следователи считают его организатором преступления.
Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.
Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.
В апреле Павловскому изменили подозрение – вместо организации убийства его действия переквалифицированы на ст. 396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие преступления).
В июле срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.
5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности. Павловский уже восемь раз не приходил на заседания.
После обысков в Херсоне Павловского задержали, 21 января 2020 года его арестовали на полтора месяца.