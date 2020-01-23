Дело Гандзюк. Адвокаты Мангера подали ходатайство об отмене подозрения

По мнению адвоката Дмитрия Ильченко, основания для подозрения его подзащитного, главы Херсонского областного совета, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера полностью отпали после дачи показаний другим фигурантом дела Игорем Павловским.

Адвокат Мангера сказал, что подозрение "на данный момент не подтверждается вообще ничем" Фото: khor.gov.ua

Адвокаты главы Херсонского областного совета, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера 23 января подали в суд ходатайство об отмене подозрения их подзащитному. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Мангера, речь идет о предъявленном ему в феврале 2019 года подозрении в заказе убийства Гандзюк.

Адвокат Дмитрий Ильченко сообщил "Громадському", что ходатайство подали в Шевченковский суд Киева.

Он отметил, что подозрение просят отменить, так как другой фигурант дела – Игорь Павловский – "фактически опроверг" причастность Мангера к убийству Гандзюк.

"Мы считаем, что полностью отпало обоснование подозрения, поскольку оно на данный момент не подтверждается вообще ничем", – заявил Ильченко.

Мангер отметил, что речь идет о показаниях Павловского от 17 декабря 2019 года.

"Павловский в суде под присягой подтвердил: "От Мангера никакой информации о Гандзюк никогда не слышал. [Подозреваемый в организации преступления Алексей] Левин не говорил, что Мангер негативно относится к Гандзюк. От других лиц, кроме следователей и прокуроров, не слышал, что Мангер причастен к происходящему с Гандзюк", – написал глава Херсонского облсовета.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления, в том числе Торбину (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Никита Грабчук, который облил Гандзюк кислотой, получил шесть лет. Шестым являлся экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Павловский, его считали организатором убийства.

Левин заочно арестован, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике. Следователи считают его организатором преступления.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что кроме Мангера заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В апреле Павловскому изменили подозрение – вместо организации убийства его действия переквалифицированы на ст. 396 Уголовного кодекса Украины (сокрытие преступления).

В июле срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности. Павловский уже восемь раз не приходил на заседания.

После обысков в Херсоне Павловского задержали, 21 января 2020 года его арестовали на полтора месяца.