СБУ задержала двух женщин, подозреваемых в сотрудничестве с боевиками "ДНР"

Служба безопасности Украины подозревает двух жительниц Лимана Донецкой области в передаче боевикам "ДНР" информации о подразделениях Вооруженных сил Украины, их численности, вооружении, местах дислокации.

Служба безопасности Украины 24 января заявила о пресечении деятельности информаторов террористической организации "ДНР", которые действовали в Лиманском районе Донецкой области.

В спецслужбе сообщили, что, по версии следствия, две жительницы Лимана сотрудничали с боевиками и прошли инструктаж в оккупированном Донецке, куда якобы ездили по личным делам.

"Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных. По задачам кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" сообщницы собирали и передавали сведения о подразделениях Вооруженных сил Украины, их численности, вооружении, местах дислокации и направлении перемещения в районе проведения операции Объединенных сил, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий", – отметили в СБУ.

Женщин задержали в конце 2019 года.

"Во время обысков правоохранители изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", – добавили в пресс-службе.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации и содействие ее деятельности).

Спецслужба также установила личности "кураторов", с которыми сотрудничали подозреваемые и задокументировали их деятельность в рамках уголовного производства. Им также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.