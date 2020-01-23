Правоохранители подозревают руководителей одного из департаментов Одесской облгосадминистрации в присвоении 1,6 млн грн, рассказали в управлении СБУ в Одесской области.

23 января правоохранители провели обыски в Одесской облгосадминистрации. Об этом проинформировал пресс-центр управления СБУ в Одесской области в Facebook.

"Чиновники присвоили почти 1,6 млн грн при проведении закупки товаров для нужд одного из департаментов Одесской ОГА. Госсредства выводились в тень через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами", – рассказали в пресс-службе.

По данным СБУ, сделка реализовывалась с привлечением чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета.

"Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.