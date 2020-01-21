В Киеве правоохранители пришли с обысками в известную сеть магазинов – прокуратура

Правоохранители подозревают, что в магазинах известной торговой сети в Киеве под видом брендовой одежды, обуви и сумок продавали фальшивые товары, заявили в столичной прокуратуре.

21 января в Киеве правоохранители проводят обыски в магазинах известной торговой сети. Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии правоохранителей, в помещениях торговой сети, вероятно, сохраняют и сбывают фальшивые товары (одежда, обувь, сумки) под видом известных мировых брендов.

"Наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще за его пределами, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет Украины", – рассказали в пресс-службе.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства по статье о "незаконном использовании знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, нанесшем материальный ущерб в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины).

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец рассказала "Украинской правде", что в магазинах этой сети при продаже не выдают товарные чеки.

"В свою очередь выдают нефискальные чеки без указания модели и торговых марок компаний с указанием адреса магазина и инициалов физического лица предпринимателя, однако без налогового номера. Это наносит вред не только потребителю, но и репутации компаний, чьи товары подделывают", – добавила она.

Речь идет о шести известных мировых производителях, торговыми марками которых незаконно маркировали товары в этой сети", сообщила Максимец.

LB.ua пишет, что речь идет о сети магазинов "Конфискат".