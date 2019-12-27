Правоохранители проводят обыски в рамках расследования возможных злоупотреблений чиновниками Администрации морских портов Украины при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, рассказали в Национальном антикоррупционном бюро.

Обыски проходят в помещениях АМПУ, филиалах ведомства, а также по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области Фото: НАБУ / Facebook

Правоохранители проводят обыски в Администрации морских портов Украины. Об этом 27 декабря в Facebook проинформировала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что обыски проходят в помещениях АМПУ, филиалах ведомства, а также по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области.

"Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностными лицами АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, в рамках расследования предоставления противоправных преференций иностранной компании", – отметили в НАБУ.

Предварительная квалификация – ст. 364 ((злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители расследуют указанные факты с марта 2019 года по материалам СБУ.