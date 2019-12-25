Сотрудники ГБР провели обыски у Грановского и экс-главы ЦИК – СМИ

У экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Александра Грановского, а также у бывшей главы Центризбиркома Украины Татьяны Слипачук и адвокатов юридической фирмы Equity прошли обыски в рамках расследования, которое ГБР проводит по заявлению народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого, пишет "Страна".

Грановский (на фото) и Куницкий на последних парламентских выборах боролись за один харьковский округ Фото: Александр Грановский / Facebook

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Александра Грановского, бывшей главы Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук и адвокатов юридической фирмы Equity, сообщает "Страна" со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На официальном сайте Госбюро расследований информации об этих обысках на момент публикации новости нет.

По данным "Страны", обыски прошли в рамках расследования по заявлению нардепа от партии "Слуга народа" Александра Куницкого, которое он подал 16 июля 2019 года. Куницкий утверждает, что во время выборов члены ЦИК и Грановский совершили неправомерные действия.

Издание Kyiv Post со ссылкой на свои источники писало в октябре, что в июле Государственное бюро расследований Украины начало расследование в отношении Грановского. Его подозревают в превышении полномочий. Также инсайдеры сообщили журналистам, что Грановский получил иммиграционную визу, которая дает ему право на израильское гражданство.

На последних выборах в парламент Грановский и Куницкий боролись за один округ в Харькове. По итогам выборов в округе №169 у Куницкого 47,99% голосов, у Грановского – 15,88%, нардепом стал Куницкий.

11 июля Центризбирком отменил регистрацию Куницкого на том основании, что он не проживал в Украине непрерывно в течение пяти лет перед выборами, как этого требует законодательство. Куницкий заявлял, что находился в длительной командировке от компании "1+1 Продакшн", и обжаловал решение Центризбиркома.

15 июля Шестой апелляционный суд удовлетворил жалобу Куницкого и отменил решение ЦИК о снятии его с выборов. 19 июля стало известно, что Кассационный административный суд при Верховном Суде Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, позволявшее Куницкому баллотироваться.