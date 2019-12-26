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НАБУ пришло с обысками в помещение бывшего Министерства информполитики

В помещении бывшего Министерства информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства" происходят обыски НАБУ, сообщил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

Обыски проходят в рамках расследования возможной растраты бюджетных средств должностными лицами Мининформполитики
Обыски проходят в рамках расследования возможной растраты бюджетных средств должностными лицами Мининформполитики
Фото: НАБУ / Facebook

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыск в помещении бывшего Министерства информационной политики и ГП "Защита информационного пространства". Об этом в Facebook сообщил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству происходят обыски НАБУ. Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн грн на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN", – написал он.

Биденко отметил, что по версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от телеканала "CNN".

"МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", – заявил госсекретарь минкульта.

https://www.facebook.com/artembidenko/posts/2915243485166167

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, обыски проводят в рамках расследования возможной растраты бюджетных средств должностными лицами Мининфорполитики в сговоре со служащими ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и представителями частных компаний.

Средства получали якобы для финансирования проектов по защите национального информационного пространства.

Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Расследование детективы НАБУ проводят с июля 2019 года.

В начале сентября Кабмин ликвидировал Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта, сформировав на основе Мининформполитики Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Теги: Министерство информполитики, Артем Биденко, НАБУ, обыски
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