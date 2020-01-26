Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В 2019 году СБУ нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы и критическую инфраструктуру

В 2019 году 34 администратора соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду (21 приговор уже вступил в силу), сообщили в Службе безопасности Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В СБУ рассказали о предотвращенных в 2019 году кибератаках
В СБУ рассказали о предотвращенных в 2019 году кибератаках
Фото: EPA

В 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала 482 киберинцидента и атаки на государственные органы и критическую инфраструктуру. Об этом 25 января сообщил пресс-центр СБУ.

Также, по данным спецслужбы, 34 администратора соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду (21 приговор уже вступил в силу), заблокировано 1 тыс. интернет-ресурсов, которые использовались в преступных целях, а 278 иностранцам запрещен въезд в Украину из-за пропаганды сепаратизма.

"В 2019 году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств: 158 – за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины); 34 – за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК)", – говорится в сообщении.

19 ноября 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия отрабатывает на Украине кибератаки, которые направит против Запада.

Теги: СБУ, Украина, социальные сети, киберпреступность, кибератака
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS