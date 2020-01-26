В 2019 году СБУ нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы и критическую инфраструктуру

В 2019 году 34 администратора соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду (21 приговор уже вступил в силу), сообщили в Службе безопасности Украины.

В СБУ рассказали о предотвращенных в 2019 году кибератаках Фото: EPA

В 2019 году Служба безопасности Украины нейтрализовала 482 киберинцидента и атаки на государственные органы и критическую инфраструктуру. Об этом 25 января сообщил пресс-центр СБУ.

Также, по данным спецслужбы, 34 администратора соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду (21 приговор уже вступил в силу), заблокировано 1 тыс. интернет-ресурсов, которые использовались в преступных целях, а 278 иностранцам запрещен въезд в Украину из-за пропаганды сепаратизма.

"В 2019 году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств: 158 – за преступления в сфере использования компьютерных систем (ст. 361, ст. 362 Уголовного кодекса Украины); 34 – за преступления против основ национальной безопасности (ст. 109, ст. 110 УК)", – говорится в сообщении.

19 ноября 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия отрабатывает на Украине кибератаки, которые направит против Запада.