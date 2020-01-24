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В 2019 году зарегистрировано 330 киберинцидентов, связанных с атаками на сайты органов власти Украины

Информация о конкретном перечне министерств и количестве зафиксированных кибератак на их сайты является информацией с ограниченным доступом, рассказали в пресс-центре Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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В Госспецсвязи рассказали о количестве киберинцидентов
В Госспецсвязи рассказали о количестве киберинцидентов
Фото: pixabay.com

В 2019 году правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины зарегистрировала 330 случаев несанкционированного вмешательства в работу систем, связанных с кибератаками на сайты органов государственной власти Украины. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-центре Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"За 2019 год CERT-UA зарегистрировала 330 киберинцидентов, связанных с кибератаками на сайты органов государственной власти Украины", – отметили в пресс-службе.

В Госспецсвязи подчеркнули, что информация о конкретном перечне министерств и количестве зафиксированных кибератак на их сайты является информацией с ограниченным доступом.

CERT-UA – это специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи.

19 ноября 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия отрабатывает на Украине кибератаки, которые направит против Запада.

Теги: Украина, правительство, Госспецсвязи, сайты, кибератака
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