В МИД Австрии заявили о "серьезной кибератаке" на свои IT-системы

Характер кибератаки на компьютерные сети МИД Австрии говорит, что это может быть целевая атака на государственный объект, заявили в МИД и МВД Австрии.

В заявлении говорится, что 100-процентной защиты от кибератак нет Фото: ЕРА

МИД Австрии подвергается кибератаке. Об этом заявили в совместном заявлении внешнеполитического ведомства и МВД страны, озвученном вечером 4 января в эфире телеканала OTS.

"IT-системы Государственного департамента в настоящее время подвергаются серьезной кибератаке. Проблема была признана очень быстро, и контрмеры были приняты немедленно... Соответствующие федеральные агентства уже действуют", – сказано в заявлении.

Представители властей Австрии отметили, что "из-за серьезности характера атаки нельзя исключать, что это целевая атака государственного субъекта".

"В прошлом некоторые европейские страны подвергались аналогичным атакам. Несмотря на все интенсивные меры безопасности, нет 100-процентной защиты от кибератак. Механизмы государственной защиты, предусмотренные для этого, действуют на всех уровнях", – подчеркнули в МИД и МВД.

В заявлении отмечается, что на сайте внешнеполитического ведомства Австрии информация для туристов полностью доступна.