Задержанным за взятку главе Фонда госимущества объявили подозрения

По версии правоохранителей, трое человек предложили главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко взятку в размере $5 млн за назначение директора Одесского припортового завода.

Детективы НАБУ задержали подозреваемых 29 января во время передачи транша в размере $50 тыс. Фото: nabu.gov.ua

Детективы Национального бюро расследований сообщили о подозрении трем лицам, которые предлагали взятку в размере $50 тыс. главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Об этом 31 января проинформировала пресс-служба НАБУ.

По версии правоохранителей, подозреваемые предложили главе ФГИ $5 млн взятки в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Подозреваемых задержали 29 января во время передачи транша в размере $50 тыс.

Детективы НАБУ открыли уголовное производство по ч. 4 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.