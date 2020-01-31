Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Задержанным за взятку главе Фонда госимущества объявили подозрения

По версии правоохранителей, трое человек предложили главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко взятку в размере $5 млн за назначение директора Одесского припортового завода.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Детективы НАБУ задержали подозреваемых 29 января во время передачи транша в размере $50 тыс.
Детективы НАБУ задержали подозреваемых 29 января во время передачи транша в размере $50 тыс.
Фото: nabu.gov.ua

Детективы Национального бюро расследований сообщили о подозрении трем лицам, которые предлагали взятку в размере $50 тыс. главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Об этом 31 января проинформировала пресс-служба НАБУ.

По версии правоохранителей, подозреваемые предложили главе ФГИ $5 млн взятки в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Подозреваемых задержали 29 января во время передачи транша в размере $50 тыс.

Детективы НАБУ открыли уголовное производство по ч. 4 ст.369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, коррупция, правоохранители, расследование, взятка, Одесский припортовый завод, НАБУ, подозрение, уголовное производство, госимущество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Владелец Victoria's Secret намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец Victoria's Secret намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  "Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики
  "Это было страшное время". Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS