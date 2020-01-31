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Суд оставил в силе меру пресечения для бывшей и.о. главы налоговой службы Одесской области Чеботаревой

Адвокаты бывшей и.о. начальника налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой обжаловали ее арест с альтернативой залога в 904 тыс. грн, Высший антикоррупционный суд оставил меру пресечения в силе.

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Чеботарева вышла под залог
Чеботарева вышла под залог
Фото: Наталья Чеботарева / Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины оставил в силе меру пресечения для бывшей исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области Натальи Чеботаревой в деле о взятке в $25 тыс.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ВАКС проинформировало 31 января агентство УНН.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила оставить без удовлетворения апелляционные жалобы защитников и оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 903 860 грн", – сказано в сообщении.

13 января Чеботареву и ее заместителя уличили в даче взятки в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

16 января Чеботареву арестовали с альтернативой залога. В тот же день был внесен залог, после чего бывшая исполняющая обязанности одесской налоговой вышла на свободу.

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Председатель ГНС Сергей Верланов сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование.

Теги: залог, Одесская область, взятка, апелляция, суд, ВАКС, Наталья Чеботарева
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